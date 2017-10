A vida de Fabiana Escobar não rendeu apenas uma autobiografia, mas também uma personagem vivida pela atriz Juliana Paes em horário nobre na Globo. Com o fim próximo de A Força do Querer, a verdadeira Bibi Perigosa deve participar do último capítulo da trama, que vai ao ar na sexta-feira (20).

E será pedindo um autógrafo à personagem de Juliana Paes que a mulher que foi casada com um traficante do Rio aparecerá na novela que registra maior média de audiência desde 2012. Segundo afirmou o portal Uol, a personagem de Juliana Paes lançará o próprio livro em uma livraria, momento em que a verdadeira dona da história pede uma assinatura.

Criadora e criatura se encontraram pessoalmente no Fantástico . Em edição veiculada no dia 9 de outubro, Juliana e Fabiana fizeram elogios uma à outra.

A história de Fabiana Escobar — que viveu uma vida de luxo ao lado do marido, conhecido como o "Barão do Pó" da Rocinha — virou inspiração para a autora de A Força do Querer, Gloria Perez. Em entrevista exclusiva ao GaúchaZH, Gloria destacou as críticas que o público faz em relação à Fabiana Escobar, confundindo as ações da personagem de Juliana Paes com o que foi feito pela mulher da vida real.