Depois de Nazaré (Renata Sorrah), outra vilã de respeito dará o ar da graça no Vale a Pena Ver de Novo. A loira má de Senhora do Destino passará a bola para Laura Prudente da Costa, a pilantra vivida por Cláudia Abreu em Celebridade.

Há 14 anos, quando foi ao ar pela primeira vez, Celebridade passou por ajustes de classificação. As cenas quentes de Laura e Marcos (Márcio Garcia) não foram bem vistas pelo Ministério da Justiça, que reclassificou a novela para maiores de 14 anos. Até mesmo os termos "carinhosos" do casal de vilões, que se tratavam na intimidade como "cachorra" e "michê", foram motivo de polêmica com a Justiça.