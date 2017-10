Reprodução / Reprodução

Talvez você ainda não a conhecesse, afinal seu grande momento sob os holofotes só chegou na noite desta quinta-feira (19), mas é bom ir se acostumado com a sua imagem e o seu nome, pois eles devem se tornar cada vez mais populares nas próximas semanas. Mas não precisa se preocupar, tanto sua aparência quanto seu apelido são bastante marcantes. Os seios fartos, os longos cabelos esvoaçados e as roupas curtas compõem o visual de Jojo Todynho, uma mulher empoderada o suficiente para não se importar com o fato de não exibir um corpo dentro dos padrões de beleza convencionais.

A cantora carioca ganhou projeção nacional ao ser vista nas imagens dos bastidores do vídeo de Vai Malandra, clipe gravado por Anitta no Morro do Vidigal com expectativa de ser lançado em novembro. A partir daí, tornou-se um verdadeiro fenômeno das redes sociais e já acumula aproximadamente 500 mil seguidores no Instagram. E o número de pessoas interessadas em sua rotina explica-se nas publicações: Jojo é uma figura carismática, pronta para fazer qualquer um rir. A maioria dos seus vídeos é comentando A Força do Querer, novela que não perde nenhum capítulo. Jojo grita, ataca a televisão, xinga personagens e sofre a cada infortúnio de Bibi Perigosa, personagem de Juliana Paes.

A relação entre Jojo com o folhetim de Gloria Perez, aliás, é tão forte que ela fez uma participação especial no penúltimo capítulo, que foi ao ar na noite desta quinta-feira (19). Na trama, ela viveu a ex-mulher do traficante Sabiá (Jonathan Azevedo). Em cena gravada na favela Tavares Bastos, no Rio de Janeiro, ela apareceu no baile funk curtindo com a amiga Carine (Carla Diaz).

Jojo (D) com o elenco da novela Globo / Divulgação

E a emoção dela ao aparecer na novela foi tanto, que ela compartilhou a alegria com seus seguidores.

Como cantora, Jojo não acumula muitos sucessos. Sua principal música, Sentada Diferente, foi lançada em agosto, logo após sua aparição ao lado de Anitta, e acumula pouco mais de um milhão de visualizações. A letra é um bom resumo da forte personalidade da artista que já declarou em entrevista que "é melhor tomar um chifre em Paris do que na parada de ônibus" e que "toda mulher quando olha para o homem, olha primeiro o volume de baixo": venha logo que eu tô cheia de maldade / chega de ficar trocando nudes no WhatsApp / vem tomar Toddynho que eu tô muito quente / vou dar uma sentada diferente".