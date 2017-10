Carol Duarte chegou de mansinho, ganhou destaque aos poucos e, quando menos esperávamos, estava com o público em suas mãos. O drama do transgênero Ivana, agora Ivan, ganhou corpo, voz e trejeitos de forma sutil e brilhante, sem chocar ou afrontar ninguém. Bem construído e belissimamente interpretado, o personagem trouxe ao Brasil inteiro o drama de quem nasceu no corpo errado. Com muita informação, didatismo e emoção à flor da pele, o assunto que até outro dia era tabu virou tema de discussões em família, mesas de bar e notícia no mundo inteiro. A grande sacada da autora foi ter trabalhado a questão da transexualidade aos poucos, sem pressa. Assim, o público viveu junto com Ivana cada descoberta, sem choque. Quando a transição teve início, todos já amavam e torciam pela personagem.