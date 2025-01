Atlântida estreia programa que une humor e futebol

Com novos episódios toda segunda, ao meio-dia , na ATL TV — novo canal do YouTube da Atlântida —, o Bola Fora traz histórias marcantes do campeonato gaúcho e toda a energia dos pré-jogos, contando ainda com participações dos comunicadores Diori Vasconcelos , Vini Moura , Natã Nunes e da repórter de Esporte GZH Carol Freitas .

— Bola Fora é o novo produto da Atlântida que leva o Bola nas Costas para viver a energia das torcidas de perto. Queremos explorar os ritos, histórias e toda a cultura que fazem do futebol uma paixão, sempre com a nossa irreverência e autenticidade. Este projeto fortalece nosso portfólio digital da Atlântida e buscar tornar a ATL TV referência em entretenimento no sul do Brasil — destaca Eduarda Ruperti, coordenadora de conteúdo de Marca e Vídeos do Grupo RBS.