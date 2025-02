Japão define corte de 60% de emissões como meta para 2035

O país também pretende reduzir as emissões em 73% para o ano fiscal de 2040, que começa no mês de abril, como parte de sua nova Contribuição Determinada a Nível Nacional (NDC, na sigla em inglês), um compromisso voluntário que deve ser enviado à ONU.

Sob o Acordo de Paris, cada nação deve oferecer reduções mais ambiciosas das emissões causadoras do aquecimento global até 2035, com o detalhamento das ações para alcançar essa meta.

O ministério japonês disse nesta terça que suas "metas ambiciosas [estão] alinhadas com o objetivo mundial de 1,5°C [de redução no aquecimento] e no caminho direto para o zero líquido [de emissões] até 2050".