Aos poucos, as pessoas começam a emergir das esquinas, embaladas pelo som distante de bandinhas alemãs. Os homens de calças curtas e suspensórios, as mulheres de saia rendada e tiara florida. Atravessado ao peito, todos trazem um caneco preso por um tirante. É o primeiro final de semana de Oktoberfest e um frenesi coletivo percorre as ruas de Santa Cruz do Sul.