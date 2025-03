Clima de Copa do Mundo: bares do RS organizam eventos para transmissão do Oscar

Totalmente empolgados com a possibilidade de Oscar para o Brasil, os amantes do cinema no Rio Grande do Sul se preparam para acompanhar a premiação, que ocorre neste domingo (2).

Em clima de Copa do Mundo e em pleno Carnaval, a cerimônia do Oscar será transmitida em diversos locais, na Região Metropolitana e no Interior. Todos na expectativa da premiação de Ainda Estou Aqui nas categorias de Melhor Filme, Melhor Filme Internacional e Melhor Atriz, com Fernanda Torres.

Confira um levantamento de alguns locais que vão receber o público para acompanhar o Oscar e se programe para aproveitar a festa:

Porto Alegre

Arruda Bar

Local: Rua José do Patrocínio, 296 - Cidade Baixa

Horário: 18h

Entrada: Gratuita, por ordem de chegada

O que vai ter: comida de bar, com lanches e petiscos, além de bebidas tradicionais e autorais.

Brita - "CarnaOscar"

Local: Rua General Lima e Silva, 1037 - Centro Histórico

Horário: 22h

Entrada: Reservas aqui

Cinemateca Capitólio

Local: Rua Demétrio Ribeiro, 1085 - Centro Histórico

Horário: 21h45min

Entrada: Retirada gratuita de senhas a partir das 21h de domingo, sendo no máximo duas senhas por pessoa.

Cinne Vício - Bolão Cinne Vício

Local: Rua 18 de Novembro, 124 - 4° Distrito

Horário: 19h

Entrada: Ingressos aqui

O que vai ter: prêmios para quem acertar o maior número de vencedores nas principais categorias da premiação.

Fruto Coletivo

Local: José do Patrocínio, 1062 - Cidade Baixa

Horário: 19h

Entrada: Lotação por ordem de chegada

O que vai ter: A banda Axé Rollon vai animar o público antes da transmissão da cerimônia, aproveitando a agenda de Carnaval com hits. O bar também anuncia desconto na primeira bebida alcóolica para quem for vestindo "traje de gala".

Guernica

Local: Travessa dos Venezianos, 25 - Cidade Baixa

Horário: 22h

Entrada: Lotação por ordem de chegada

O que vai ter: pipoca grátis para o público.

Mambembe Cervejaria Artesanal

Local: Rua General Lima e Silva, 594, loja 5 - Cidade Baixa

Horário: DJ às 16h, banda às 20h e transmissão às 22h

Entrada: Por ordem de chegada

O que vai ter: Antes da transmissão, se apresentam o DJ Marcelo Andres e a banda Kabaluerê tocando o repertório do filme.

Ninkasi Bar

Local: Rua João Alfredo, 557 - Cidade Baixa

Horário: 19h

Entrada: Gratuita, por ordem de chegada.

Workroom

Local: Avenida Cristóvão Colombo, 772 - Floresta

Horário: 21h

Entrada: Ingressos no aqui

São Leopoldo

Majestic Bar

Local: Rua Independência, 1241 - Centro

Horário: 18h

Entrada: Reservas no aqui

Santa Maria

Easy Going

Local: Rua Duque de Caxias, 984 - Centro

Horário: 20h

Entrada: Gratuita, por ordem de chegada.

O que vai ter: transmissão em telão e DJ.

Villa Food Park

Local: Rua Erly de Almeida Lima, 592 - Camobi

Horário: 21h50min

Entrada: Por ordem de chegada.

O que vai ter: Telão, cardápio com bebidas diversas e comidas como hambúrgueres e petiscos.

Passo Fundo

Mahanna Club

