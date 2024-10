Santa Cruz do Sul, no Vale do Rio Pardo, prepara-se para receber a 39ª edição da Oktoberfest. O tradicional evento ocorre de 10 a 13, 17 a 20, e 24 a 27 de outubro. Em meio aos desfiles temáticos, pratos típicos da culinária alemã e shows de artistas como Luan Santana (19 de outubro) e SPC (26), o chope também destaca-se como uma das principais atrações do evento que celebra a cultura germânica.