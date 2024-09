Atriz, poeta e rapper, Andréa Bak, 23 anos, faz sua estreia nas novelas em No Rancho Fundo. Na trama, ela dá vida a Esperança, a filha do meio de Primo Cícero (Haroldo Guimarães) que é muito bem-humorada e se faz de santa apenas para agradá-lo. Ela também pode ser vista na série musical Vicky e a Musa, disponível no catálogo do Globoplay.