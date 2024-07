Cria do Porta dos Fundos, Rafael Saraiva celebra estreia em novelas 

A internet tem sido a melhor amiga de Rafael Saraiva, 23 anos, desde o início da pandemia. Em 2020, participou do filme Romeu e Julieta, gravado virtualmente com alguns amigos. Na mesma época, começou a fazer vídeos para o Instagram, e em pouco tempo passou de 400 para 85 mil seguidores. Não demorou para que o ator fosse chamado para integrar a equipe do canal Porta dos Fundos. Os esquetes ao lado de humoristas conhecidos como Gregório Duvivier, Antonio Tabet e Fabio Porchat renderam o convite para atuar na novela das seis, No Rancho Fundo. Na trama, ele vive o poeta Guilherme Tell, com um tom cômico mas também certo lado dramático: