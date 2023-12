É o fim de uma era: Mickey e Minnie Mouse, símbolos da Disney, completam 95 anos e entram em domínio público no dia 1º de janeiro de 2024, segundo a revista Variety. Mas, afinal, o que muda? Na prática, a empresa não terá mais os direitos autorais exclusivos sobre as primeiras versões dos personagens. Isso permite que qualquer artista (cartunista, cineastas, escritores) faça o que bem entender com elas.