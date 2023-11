O Rua da Praia Shopping, no centro de Porto Alegre, foi o ponto de encontro dos fãs da cultura geek neste sábado (11). A nona edição Anime Multi Geek ocorre até domingo (12) com cosplay de personagens de animes, de mangás e da cultura pop, além de apresentações musicais, concursos e venda de produtos no terceiro andar do espaço (veja detalhes da programação ao fim da reportagem).