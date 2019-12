Porto Alegre Produtoras divergem sobre transferência de shows no Araújo Vianna Espetáculo com Fito Paez deve ser realizado só no ano que vem, enquanto o de Lulu Santos foi realocado para o Gigantinho; Opus diz que houve problemas técnicos no caso do primeiro e de agenda no segundo, enquanto Opinião afirma que fatos têm a ver com transferência da administração