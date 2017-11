Os exemplares aparecem no estande, conforme foto publicada na manhã de sábado (4) na página da prefeitura no Facebook e divulgada no site oficial do órgão

Doados pela escritora Paula Taitelbaum no ano passado, com o objetivo de serem direcionados a bibliotecas e escolas públicas gaúchas, exemplares do livro Bichológico estão sendo vendidos na banca da prefeitura de Porto Alegre na Feira do Livro de 2017. Os exemplares aparecem no estande, conforme foto publicada na manhã de sábado (4) na página da prefeitura no Facebook e divulgada no site oficial do órgão.