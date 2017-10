No anúncio do que foi chamado de "repactuação" – com as presenças do governador do Estado, José Ivo Sartori, e do secretário da Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, Victor Hugo –, foi destacado o fato de que o novo projeto prevê gastos de apenas R$ 10 milhões para as duas obras, com a entrega da Casa da Música até março de 2018 – o projeto anterior custaria cerca de R$ 40 milhões (sendo R$ 23 milhões públicos e o restante via patrocínios).