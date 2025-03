Maike é o novo líder do "BBB 25"

Além disso, Maike teve que escolher cinco colegas de confinamento para o na mira do líder. Vitória Strada, Aline, Vinícius, Diego e Daniele Hypólito foram os escolhidos — um deles irá à berlinda no domingo (9).

Como será a dinâmica da semana

No sábado (8), será realizada a prova do anjo e, no domingo (9), o Big Fone toca pela manhã. Quem atender será levado à loja secreta. À noite, ocorre a formação do paredão triplo, com contragolpe do indicado pela casa.