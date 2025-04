Cantor Ferrugem e equipe sofrem acidente de ônibus após show em Rio Grande: "Destruiu tudo"

O ônibus que transportava o cantor Ferrugem e a equipe dele se envolveu em um acidente de trânsito, na manhã deste domingo (20), na BR-290, nas proximidades da Ponte do Guaíba, em Porto Alegre. Na noite de sábado (19), o pagodeiro foi a atração do Festimar, em Rio Grande, no sul gaúcho. Ninguém ficou ferido.