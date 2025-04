Grupo RBS marca presença no Festimar

Casa RBS será o espaço exclusivo da empresa em Rio Grande. Camila Leon / Divulgação

O Grupo RBS anuncia sua participação no Festimar, o Festival do Mar, em Rio Grande. Com o objetivo de valorizar a identidade local e regional, promover o acesso à cultura, estimular práticas esportivas e fomentar o turismo na região sul do Estado, o evento oferece ampla programação de atividades culturais, artísticas e esportivas.

Por meio de espaço exclusivo – a Casa RBS –, a empresa reafirma o compromisso com o desenvolvimento econômico do Estado e reforça a conexão que mantém com os gaúchos.

No primeiro sábado (12) de feira, o público poderá acompanhar a transmissão do Jornal do Almoço a partir das 11h45min, apresentado pelos âncoras Cristina Ranzolin e Marco Matos.

Além disso, os visitantes terão a oportunidade de ver a atuação dos comunicadores da rádio Atlântida, que estarão transmitindo os programas ATL DJ Weekend, ATL Pop Rock, Rap em Cena, Tá na Rede, Tá Vazando na Rede e Tá Vazando Zona Sul.

O espaço da RBS também será um ambiente para fortalecer o relacionamento com parceiros comerciais e institucionais, com distribuição de brindes e ativação das marcas da empresa.

Todas as atividades do evento serão gratuitas e abertas ao público, promovendo o acesso democrático à cultura e ao lazer.

Abaixo, a agenda da RBS no Festimar:

Sexta-feira (11):

15h: Tá Vazando na Rede, da Atlântida

Tá Vazando na Rede, da Atlântida 16h: Tá Vazando Zona Sul, da Atlântida

Tá Vazando Zona Sul, da Atlântida 17h: ATL Pop Rock, da Atlântida

Sábado (12):

11h45min: Transmissão do Jornal do Almoço, da RBS TV

Transmissão do Jornal do Almoço, da RBS TV 14h: ATL DJ Weekend, da Atlântida

ATL DJ Weekend, da Atlântida 15h: ATL Pop Rock, da Atlântida

ATL Pop Rock, da Atlântida 16h: Tá na Rede, da Atlântida

Tá na Rede, da Atlântida 17h: Rap em Cena, da Atlântida

Rap em Cena, da Atlântida A partir das 19h: Noite Atlântida

Segunda-feira (14):

15h: Tá Vazando na Rede, da Atlântida

Tá Vazando na Rede, da Atlântida 16h: Tá Vazando Zona Sul, da Atlântida

Tá Vazando Zona Sul, da Atlântida 17h: ATL Pop Rock, da Atlântida

Terça-feira (15):

15h: Tá Vazando na Rede, da Atlântida

Tá Vazando na Rede, da Atlântida 16h: Tá Vazando Zona Sul, da Atlântida

Tá Vazando Zona Sul, da Atlântida 17h: ATL Pop Rock, da Atlântida

Quarta-feira (16):

15h: Tá Vazando na Rede, da Atlântida

Tá Vazando na Rede, da Atlântida 16h: Tá Vazando Zona Sul, da Atlântida

Tá Vazando Zona Sul, da Atlântida 17h: ATL Pop Rock, da Atlântida

Quinta-feira (17):

15h: Tá Vazando na Rede, da Atlântida

Tá Vazando na Rede, da Atlântida 16h: Tá Vazando Zona Sul, da Atlântida

Tá Vazando Zona Sul, da Atlântida 17h: ATL Pop Rock, da Atlântida

Sexta-feira (18):

15h: Tá Vazando na Rede, da Atlântida

Tá Vazando na Rede, da Atlântida 16h: Tá Vazando Zona Sul, da Atlântida

Tá Vazando Zona Sul, da Atlântida 17h: ATL Pop Rock, da Atlântida

Sábado (19):