Morre a cantora Cristina Buarque, aos 74 anos

Maria do Carmo Ferreira / Divulgação

A cantora Cristina Buarque morreu neste domingo (20), aos 74 anos. A informação foi divulgada por Zeca Ferreira, filho da artista , em uma publicação em sua página no Instagram.

Compositora e sambista, Cristina movimentava com uma roda de samba a Ilha de Paquetá, no Rio de Janeiro, onde morava. Filha do historiador Sérgio Buarque de Holanda e de Maria Amélia Alvim, Cristina era irmã dos cantores Chico Buarque e Miúcha, e da ex-ministra da Cultura Ana de Hollanda.