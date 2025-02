Planeta Atlântida 2025 foi a festa para gritar “Ah, eu sou gaúcho” 

Desde os anos 1990, o grito de “Ah, eu sou gaúcho” é entoado no Planeta Atlântida. A frase costuma ser repetida em diferentes momentos — seja de exaltação ao Rio Grande do Sul ou na empolgação de um show. É, praticamente, um hino do maior festival de música do Sul do Brasil. Contudo, a expressão ganhou uma nova força na 28ª edição do evento.

Realizado na última sexta-feira (31) e no sábado (1°), o Planeta reuniu mais de 80 mil pessoas na Saba, na Praia de Atlântida, Litoral Norte. Foi o primeiro festival após a enchente que assolou o Estado em 2024. Então, além de festejar a vida e o verão, o evento celebrou também a força e resiliência do povo gaúcho.

Também foi o festival que recebeu diferentes estilos e tendências. O Planeta promoveu uma maratona com mais de 20 horas de música, somando mais de 40 atrações em dois palcos. O que incluiu alguns reencontros.

Desde 2020 longe do evento, Anitta voltou ao evento com um show envolvente, mesclando hits antigos e novos. Já Luísa Sonza fez uma apresentação de popstar em sua terceira vez seguida no Planeta — desta vez, chegando a trazer membros do CTG Rancho da Saudades, de Cachoeirinha, para o palco. Por sua vez, Armandinho mostrou porque é um símbolo do festival, em show marcado pela sintonia com os planetários.

Também foi um Planeta de estreias: Ana Castela mostrou porque é um dos maiores fenômenos do sertanejo e do pop brasileiro da atualidade. A boiadeira empolgou o público com seu repertório e seu carisma. Ainda, foi a primeira vez do projeto Baile do Planeta, que reuniu Kevin o Chris, Livinho e o DJ Ariel B, e fez o público vibrar.

Foi um Planeta de despedida: o Natiruts trouxe sua turnê derradeira ao festival, Leve com Você, em um show cristalino. Mas também imprevistos acontecem: a banda Lagum enfrentou problemas logísticos para chegar à Saba e, por conta do atraso, precisou encurtar seu show no Palco Planeta. Porém, o grupo teve a oportunidade de completar sua apresentação na Arena Coke Studio, realizando uma performance impactante.

Mas também foi um Planeta com muita presença gaúcha, contando com shows memoráveis de Cachorro Grande, Comunidade Nin-Jitsu com MC Jean Paul, Gupe, Vera Loca, entre outros. Era tempo de RS.

Sul é o nosso palco

O tema de 2025 do Planeta foi “O Sul é nosso palco”, reforçando o espírito de retomada do Estado, o que já foi manifestado logo na tradicional abertura do evento realizada pelo cantor e apresentador Neto Fagundes. Desta vez, ele teve a companhia de Rafael Malenotti, Serginho Moah, Claus e Vanessa e Luiza Barbosa.

Aliás, a reconstrução e a resiliência dos gaúchos foram mencionadas em diferentes apresentações. Luísa Sonza, por exemplo, agradeceu a ajuda de todo o país ao Estado e destacou:

— Que prazer estar mais um ano com vocês. É um ano mais significativo, pois passamos por momentos difíceis. Ainda estamos reconstruindo, mas é bom estarmos aqui sendo felizes.

Por parte do público, o grito de “Ah, Eu Sou Gaúcho” foi entoado em alguns shows, como ocorreu nas apresentações de Sorriso Maroto e Comunidade Nin-Jitsu com MC Jean Paul. Foi um Planeta para extravasar orgulho.

Quem também refletiu sobre o momento de reconstrução foi Armandinho, enquanto cantava Outra Vida. Ao ver o sol brilhar após uma tarde nublada, ele refletiu:

— É agora, Rio Grande do Sul! O recomeço! É uma nova vida.