Milton Nascimento perde prêmio Grammy para Samara Joy, que derrotou Anitta em 2023

Monica Schipper / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

O cantor Milton Nascimento foi derrotado neste domingo (2), na categoria de Melhor Álbum de Jazz Vocal no Grammy 2025. O brasileiro, que concorria pelo álbum Milton + Esperanza - obra composta em parceria com Esperanza Spalding -, foi superado pela norte-americana Samara Joy, responsável pelo disco Portrait. Em 2023, a cantora de jazz bateu a brasileira Anitta na categoria de Melhor Artista Revelação.



O músico mineiro está em Los Angeles para prestigiar a cerimônia na Crypto.com Arena, nos Estados Unidos. Nos últimos dias, Bituca compartilhou sua viagem até a cidade californiana nas redes sociais e alegrou os seus fãs. Ele, que se aposentou dos palcos em 2022, confessou ao The New York Times que esse deve ter sido o seu último álbum.

Milton + Esperanza foi lançado em agosto de 2024 pela gravadora americana Concord Music Group. O álbum tem 16 faixas, algumas são canções conhecidas do repertório de Milton, como Cais, parceria dele com Ronaldo Bastos, e Morro Velho, gravada com a participação da Orquestra Ouro Preto. O violonista brasileiro Guinga participa da faixa Saci, composição dele com Paulo César Pinheiro.

Bituca e Esperanza Spalding na premiação desta noite. Matt Winkelmeyer / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP