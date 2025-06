Ex-namorada de MC Brisola acusa o cantor de ameaçá-la após ser preso por agressão

Michelle Heiden e MC Brisola protagonizaram uma briga no último domingo. Reprodução @michelleheidenn / @mcbrisola / Instagram

O cantor Silas Rodrigues Santos, mais conhecido como MC Brisola, foi acusado pela ex-namorada, a psicóloga e modelo Michelle Heiden, 31 anos, de agressão física e ameaças. Ela afirmou que entrará com pedido de medida protetiva após uma briga entre os dois.

A revelação veio à tona após o último domingo (1º), quando o artista foi preso durante a briga com Michelle em São Paulo. Em entrevista à Globo, ela relatou que MC Brisola bebia muito e tinha uma postura agressiva quando consumia álcool em excesso.

— Ele bebia muito, e eu tentava, de todas as formas, convencê-lo a parar. Isso se tornou insustentável com o tempo — disse a psicóloga.

Michelle afirmou que era constantemente ameaçada pelo ex-namorado, que tinha armas em casa. Segundo ela, mais de uma vez o MC teria enviado vídeos a ela ameaçando tirar a própria vida, na tentativa de fazê-la voltar com ele.

— Era um relacionamento marcado por chantagem e controle — afirmou.

De acordo com a modelo, ela está recebendo mensagens que considera ameaçadoras após a briga e, por isso, vai formalizar o pedido de medida protetiva.

A Briga

Durante a entrevista, Michelle contou como foi a briga que culminou na agressão e na detenção de Brisola. Segundo ela, tudo começou quando um dos cães do casal, que são mantidos sob guarda compartilhada, engasgou-se após engolir um objeto.

Ela conta que tentou contato várias vezes com o MC, que não respondeu. Por isso, ela se dirigiu à residência do cantor para avisá-lo pessoalmente e levar o animal ao veterinário.

Chegando na casa do ex-namorado, a modelo afirma ter percebido que ele estava acompanhado e ficou com ciúmes. Conforme o boletim ocorrência, ele estava nu e a outra mulher, no banheiro do apartamento, enquanto as roupas estavam espalhadas pelo quarto.

A reação de Michelle, ainda conforme o boletim, foi partir para cima de Brisola com tapas. Ele reagiu agredindo a modelo com um tapa no rosto e ameaçando-a de morte com um fuzil. A modelo também alega ter tido os pulsos machucados pelo MC.

— Ele me agrediu. Eu jamais imaginei que a situação chegaria a esse ponto — relatou Michelle.

A modelo negou que tivesse ido ao local acompanhada e afirmou que quando percebeu o que estava acontecendo, chamou duas amigas, que foram até o local ajudá-la.

O caso foi registrado como lesão corporal, ameaça e violência doméstica na 1ª Delegacia de Defesa da Mulher. Foram encontradas diversas armas de fogo no apartamento, como um fuzil e duas pistolas, bem como carregadores e munições de vários calibres. No entanto, ele afirma ter documentação de CAC (Colecionador, Atirador e Caçador) e Certificado de Registro (CR) emitido pelo Exército Brasileiro.

O MC foi liberado por falta de flagrante, mas as armas foram apreendidas até que sejam comprovados os documentos e para garantir a segurança da psicóloga.

Em depoimento à polícia, a mulher que estava com Brisola no apartamento e não teve o nome divulgado, falou que ouviu barulho de socos, tapas e xingamentos, enquanto alguém dava murros na porta e dizia: "Saia do banheiro". Ela afirmou ainda que ouviu Michelle dizer a Brisola que "colocaria uma Maria da Penha" nele.

A mulher relatou que foi ameaçada por Michelle, que disse que iria fazer com ela "o mesmo que fez com Silas". O casal foi contido por um segurança do prédio e pela Polícia Militar.

O que diz a defesa de MC Brisola

O cantor publicou uma nota de seu advogado, Lucas Daniel Collantoni, nos stories do Instagram.

Em respeito à verdade e diante das informações que vêm sendo disseminadas de forma parcial, a defesa de SILAS, conhecido artisticamente como MC BRISOLA, vem a público esclarecer os fatos ocorridos na data de ontem.

Após inúmeras tentativas de contato não correspondidas, a ex-companheira do artista compareceu, de forma não anunciada e sem autorização, à sua residência particular, onde ele se encontrava acompanhado. Ao deparar-se com a situação, ela teve um comportamento agressivo, partindo fisicamente para cima de SILAS, com incentivo de duas amigas que a acompanhavam.

Mesmo sendo vítima de agressões, SILAS em nenhum momento reagiu ou revidou, mantendo postura passiva e evitando qualquer escalada de violência.

Ainda assim, o artista sofreu múltiplos ferimentos, os quais estão devidamente documentados. Por outro lado, a ex-companheira não apresenta quaisquer lesões, o que reforça a condição de vítima de SILAS diante dos fatos.

Imediatamente após o ocorrido, SILAS dirigiu-se espontaneamente à unidade policial competente, onde prestou esclarecimentos e registrou boletim de ocorrência por agressão física, tomando todas as providências cabíveis no âmbito criminal.

Por orientação de sua defesa, SILAS manterá sua colaboração com as autoridades para que os fatos sejam apurados de forma justa e transparente, preservando sua integridade moral, física e profissional.