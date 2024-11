Geoff Payne, pai do cantor Liam Payne, pronunciou-se pela primeira vez na quarta-feira (6) sobre a morte do filho. O ex-integrante da One Direction morreu em 16 de outubro após cair da sacada do hotel em que estava hospedado em Buenos Aires. Dois dias depois, o progenitor chegou à Argentina para cumprir os procedimentos do translado do corpo do artista.