O cantor Zé Neto, da dupla com Cristiano, foi internado após sofrer um acidente na noite de sábado (28). No mês passado, o sertanejo havia suspendido apresentações musicais por 90 dias para se dedicar ao tratamento da saúde mental, além de interromper temporariamente publicações nas redes sociais. Até o momento, nem o cantor nem a família se pronunciaram sobre o ocorrido. As informações são do jornal O Globo.