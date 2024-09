Para os novos baixinhos Notícia

Xuxa anuncia álbum inédito com faixas raras da carreira: "Estou de volta"

Cantora comunicou nas redes sociais a retomada do contrato com a gravadora Som Livre. O novo projeto, "Raridades X", deve chegar às plataformas no dia 24 de setembro

10/09/2024 - 11h02min Atualizada em 10/09/2024 - 11h30min