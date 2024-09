Grande voz Notícia

Quem foi Maria Callas, cantora lírica interpretada por Angelina Jolie em filme de Pablo Larraín?

Atriz dá vida a uma das grandes artistas do século 20, cuja trajetória foi marcada por performances aclamadas e dramas pessoais. Longa-metragem foi exibido pela primeira vez no Festival de Veneza e ainda não tem data de estreia no Brasil

09/09/2024 - 15h53min Atualizada em 09/09/2024 - 15h53min