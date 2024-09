No mesmo ano em que criou o espetáculo Chula, sapateado típico do Rio Grande do Sul dançado somente por homens, Emily Borghetti teve a oportunidade de se apresentar no show de Luísa Sonza no Rock in Rio, no último domingo (22). A popstar gaúcha, natural de Tuparendi, contou como e por que convidou a filha de Renato Borghetti para subir ao palco.