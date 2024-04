Um final de semana não só de skate, mas também de música. Além de receber a terceira etapa do STU National 2024, a Orla do Guaíba também sediará o festival itinerante URB Music Tour. O evento, que será realizado neste sábado (13), a partir das 16h, contará com apresentações de Ianaê Régia, Dandara Manoela, Criolo e Planet Hemp (veja os horários ao final do texto).