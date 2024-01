Para o terror dos doutores, passados mais de 20 anos desde a separação, em 2001, o Planet Hemp está de volta na praça — como eles cantam no hit Ex-quadrilha da Fumaça. O retorno da banda carioca se deu em 2022, com o lançamento do álbum de inéditas Jardineiros. Aclamado, o disco venceu duas categorias do Grammy Latino 2023, provando que o grupo "continua queimando tudo até a última ponta" (para citar outro clássico deles).