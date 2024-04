Para celebrar os 50 anos de um dos mais cultuados discos da história do rock, a banda britânica Pink Floyd lançou um concurso de animações para as faixas de Dark Side of the Moon. O álbum é de março de 1973 (portanto, completou cinco décadas de lançamento em 2023), mas os vídeos vencedores estão sendo divulgados agora. Desde o dia 29 de março e até 7 de abril, eles são publicados na conta oficial do grupo no YouTube.