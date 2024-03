Há 10 anos, o Lollapalooza é uma atração confirmada no calendário de milhares de brasileiros, que viajam para São Paulo para assistir a um dos maiores festivais de música do mundo. O evento se transformou ao longo dos anos, passando do Jockey Club da capital paulista para o Autódromo de Interlagos. Em 2024, o festival acontece neste final de semana, de 22 a 24 de março.