Jão é um ponto fora da curva. Que outro artista brasileiro do pop contemporâneo consegue realizar uma turnê enchendo arenas, estádios e grandes áreas externas? Pode-se pensar em nomes sertanejos, entidades da MPB e do samba com dezenas anos de estrada, bandas em reunião ou turnê de despedida, talvez Ludmilla com sua flexibilidade musical, mas, em seu campinho, o cantor está jogando sozinho.