Há 10 anos, em Pelotas, um cara subiu em um palco com um acordeom nas mãos e umas músicas dos Beatles na cabeça. O objetivo dele era misturar essas duas coisas em uma só. E deu certo, consolidando-se em um grupo. The Beatles no Acordeon segue até hoje, acumulando uma trajetória cheia de pontos altos que será comemorada neste domingo (24), a partir das 18h30min, no Espaço Maestro, em Porto Alegre (veja detalhes ao fim da matéria).