Vencedora de Grammy, presente em grandes festivais, trilha de novela e parcerias com nomes como Herbie Hancock e Al Green. Com tudo isso e mais um pouco, a cantora e compositora britânica Corinne Bailey Rae irá se apresentar pela primeira vez em Porto Alegre. Ela subirá ao palco do Theatro São Pedro, no dia 25 de novembro, às 21h.