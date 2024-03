Era 1885 quando Chiquinha Gonzaga, considerada a primeira mulher a reger uma orquestra no Brasil, esteve à frente de seu primeiro grande espetáculo. Tratava-se da opereta A Corte na Roça, regida por ela no Teatro Príncipe Imperial, na capital fluminense. Era tão incomum que mulheres ocupassem a posição de regentes que jornais da época relutavam em flexionar o gênero do substantivo "maestro". Chiquinha Gonzaga deixou a todos sem opção: transgrediu a linguagem e virou a grande maestra brasileira.