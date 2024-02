O cantor e compositor Jorge Aragão teve seus equipamentos de trabalho furtados em um aeroporto no último sábado (20). Na ocasião, o músico e sua equipe estavam em Florianópolis. esperando para embarcar para Belo Horizonte, onde o sambista se apresentaria. De acordo com a assessoria de imprensa do artista, o voo foi cancelado e a equipe foi dividida em três grupos e realocada nos voos seguintes.