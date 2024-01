É hora de procurar as roupas coloridas de lycra que estão no fundo do armário. Afinal, o É o Tchan está chegando a Porto Alegre para comemorar os seus 30 anos de estrada — que se iniciou com o Gera Samba, criado em 1992. O grupo de axé faz show no Auditório Araújo Vianna nesta quinta-feira (11), trazendo para o público gaúcho toda a malemolência que fez de Compadre Washington, Beto Jamaica e companhia um fenômeno nos anos 1990 e que segue habitando a memória dos brasileiros.