O cantor Compadre Washington, do grupo É o Tchan, recebeu alta do Hospital MaterDei, em Salvador, neste sábado (30). Na madrugada de sexta-feira (29(, o vocalista sentiu desconforto abdominal e precisou fazer uma apendicectomia, cirurgia para a retirada do apêndice. As informações são do portal g1.