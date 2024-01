Ao lado de outros importantes nomes da música brasileira, como Fernanda Takai e Hermeto Pascoal, Arnaldo Antunes integra a programação do Farol Santander (Rua 7 de Setembro, 1.028) no 25º Porto Verão Alegre. O músico se apresenta na quinta-feira (2), às 20h, com ingressos a R$ 150, via plataforma Sympla, com taxas.