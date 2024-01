No início de fevereiro, o pianista e cantor gaúcho Rodrigo Soltton — nome conhecido na cena musical da Serra — embarca para Portugal com a turnê de lançamento de Elton John Tributo. Braga foi a cidade escolhida pelo artista para estrear o projeto, que seguirá com apresentações em Faro, Lisboa e Oeiras. No retorno ao Brasil, deve rodar o país com o espetáculo.