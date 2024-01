Não tem pra ninguém, o agronejo dominou 2023. Os chapéus de caubói, as botas de couro e as roupas com franjas combinados com a mistura entre funk, pop e sertanejo: esta é a receita da enxurrada de hits-chicletes que o Brasil ouviu nos últimos 12 meses. A jovem Ana Castela, de apenas 20 anos, foi a boiadeira que tomou a frente desta cavalgada — ela foi a mais ouvida do Spotify no país, por exemplo. E vários outros artistas a seguiram pelo mesmo caminho.