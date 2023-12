O ex-beatle Paul McCartney se apresenta neste sábado (16) no Maracanã, Rio de Janeiro, com o mega show da sua turnê Got Back. Essa é a oitava passagem do cantor no Brasil e o show de hoje encerra as apresentações que também passaram por Brasília, Belo Horizonte, São Paulo e Curitiba. E para amenizar o calor escaldante do Rio, estarão dispostos pontos de hidratação no estádio.