Nem Jorge Drexler entende tamanho amor que recebe do Rio Grande do Sul. Talvez seja o segundo uruguaio mais querido pelos gaúchos, ficando atrás de Luis Suárez, idolatrado por uma considerável porção azul do Estado. Em seus mais de 30 anos de carreira, suas apresentações em Porto Alegre costumam esgotar ingressos em pouco tempo. Não é à toa que, neste sábado (11), o cantor e compositor realizará seu maior show no Brasil até hoje justamente no ginásio Gigantinho, a partir das 21h.