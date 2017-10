A banda U2 está olhando para trás. Mira um passado no qual The Joshua Tree, o seminal disco lançado há 30 anos, era um tratado de amor em tempos de cólera e ódio. A Guerra Fria ainda mantinha as tensões internacionais aquecidas. Ainda havia um muro erguido em Berlim. No show que celebra as três décadas de existência do seu mais importante álbum — com mais uma daquelas turnês blockbusters com as quais a banda está mais do que acostumada — eles enfrentam a torturante noção de que o relógio girou, o tempo passou, mas o mundo se repete.

Tudo nas turnês do U2 é estratosférico. Do número de público ao tamanho — e formato — do palco. Na última passagem, a banda trouxe um palco apelidado de "a garra", de 46 metros de altura (o equivalente a um prédio de 14 andares) com o valor estimado em US$ 25 milhões. Desta vez, a proposta é criar uma narrativa visual enquanto o grupo vasculha pela melancolia inerente nas canções do The Joshua Tree, como Where the Streets Have No Name, I Still Haven't Found What I'm Looking For, With or Without You e One Tree Hill. O telão de fundo tem 80 m de comprimento e 20 m de altura, totalizando 1.600 m² de área — como um aparelho de televisão de 2.418 polegadas, em alta definição. E isso não existia em 1987.