Melina Vaz é a vencedora da 10ª edição do evento, mas vai disputar final nacional com outros candidatos

Cantando Dans Ma Rue, composta por Jaques Datin em 1946, Melina Vaz conquistou o primeiro lugar na 10ª edição do Festival da Canção Francesa , promovido pela Aliança Francesa de Porto Alegre na última sexta-feira (27), no Salão de Atos da UFRGS. A canção é um clássico interpretado pela velha e pela nova guarda da música francesa – de Edith Piaf a Zaz.

Com a vitória, Melina ganhou uma viagem a Paris e uma bolsa para estudar francês durante um ano. O segundo e o terceiro lugares ficaram, respectivamente, com Kézia Borges, que cantou Padam Padam, também imortalizada na voz de Piaf, e Débora Neto, que interpretou J’avais Rêvé, do musical Les Miserables.

Agora, Melina e Kézia seguem juntas na competição representando o Rio Grande do Sul na final nacional do festival, que será realizada no dia 25 de novembro, às 20h, também no Salão de Atos da UFRGS.