Leia Mais Voluntárias Pela Vida arrecadam mais de um R$ 1 milhão em baile beneficente em Porto Alegre

Como de costume em grandes eventos da sociedade gaúcha, os looks dos convidados do Baile de Gala das Voluntárias Pela Vida chamaram a atenção dos curiosos pelo requinte de cada detalhe. O evento beneficente, realizado na noite de sexta-feira (27), recebeu personalidades e famosos que desfilaram pela Casa NTX arrancando olhares e cliques para as redes sociais. Estilistas gaúchos como Felipe Veiga Lima, Sandra Ferraz, Carlos Medina, Sergio Pacheco, Carlos Bacchi, Eduarda Galvani e Ju Cardoso assinaram modelos para a noite. Um destaque foi a cor amarela, tendência entre as convidadas. Vestidos brancos, não tão comuns nesse tipo de ocasião, também apareceram.

Carol Teixeira, com saia de Walério Araújo Andréa Graiz / Agencia RBS

Depois da polêmica em torno do look de Alice Wegmann no casamento de Marina Ruy Barbosa, a estilista gaúcha Sandra Ferraz se uniu à causa do "menos é mais" e também marcou presença no Baile de Gala com uma camiseta branca — da Hering, inclusive. A escolha foi proposital:

— A gente faz política o tempo todo — ressaltou Sandra, que produziu a saia azul do look um dia antes do evento.

Sandra Ferraz Andréa Graiz / Agencia RBS

Confira mais fotos da noite:

Guilhermina, Scheila e Valentina Vontobel, que desenhou os três modelos Andréa Graiz / Agencia RBS

Emilly e Mayla Araújo Andréa Graiz / Agencia RBS

Karina Zandoná, com vestido de Carlos Bacchi Andréa Graiz / Agencia RBS

Lalá Noleto, com vestido de Barbara Bela Andréa Graiz / Agencia RBS

Carla Silveira Andréa Graiz / Agencia RBS

Renata Hoff, com vestido de Carlos Bacchi Andréa Graiz / Agencia RBS

Renata Kuerten Andréa Graiz / Agencia RBS

Fernanda Motta Andréa Graiz / Agencia RBS

Eduarda Galvani e Martina Ritter, que vestiu um modelo da marca Barbara Bela Andréa Graiz / Agencia RBS

Rochele Silveira, com vestido de Ju Cardoso Andréa Graiz / Agencia RBS

Rodaika, com vestido de Eduarda Galvani Andréa Graiz / Agencia RBS

Vitória Portes, com vestido da Ton Âge Andréa Graiz / Agencia RBS

Laura Schirmer, com vestido que foi usada pela avó Célia Ribeiro há quarenta anos Andréa Graiz / Agencia RBS

Sabrina Lopes Ribeiro Andréa Graiz / Agencia RBS

Olga Velho Andréa Graiz / Agencia RBS

Mariana Araujo Santos e Cicão Chies Andréa Graiz / Agencia RBS

Ana Paula Nogueira e João Pedro Kulkes Andréa Graiz / Agencia RBS

Luiza Eggers e Saulo Kulkes Andréa Graiz / Agencia RBS

Carolione Vontobel e Dulce Helene Goettems Andréa Graiz / Agencia RBS

Karla Johannpeter Andréa Graiz / Agencia RBS

Juliana Sanmartin Ribeiro, vestindo um modelo da loja Vanilla, e Rafael Diehl Andréa Graiz / Agencia RBS

Claudia Bartelle, com vestido Barbara Bela Andréa Graiz / Agencia RBS

Anelise e Eduardo Goldsztein Andréa Graiz / Agencia RBS

Mariana Bertolucci, com vestido da Ton Âge, e Silvana Porto Corrêa, vestindo um modelo de Felipe Veiga Lima Andréa Graiz / Agencia RBS

As Vikkings com Miltinho Talaveira e Madeleine Müller Andréa Graiz / Agencia RBS

Greice Boff Andréa Graiz / Agencia RBS