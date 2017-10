"The Search for Everything World Tour" é a terceira grande turnê de John Mayer Stephan Solon / Divulgação

Em seus três primeiros shows no Brasil, John Mayer provou que o passar do tempo só lhe fez bem. Na próxima terça-feira (24), o músico que congrega um séquito de fãs jovens deverá mostrar no Anfiteatro Beira-Rio, em Porto Alegre, um espetáculo de igual qualidade e energia aos apresentados em São Paulo, Belo Horizonte e Curitiba com a turnê The Search for Everything.

Mayer, que começou a carreira tocando rock e, aos poucos, fez uma transição para o blues, já se apresentou com artistas como B.B. King, Buddy Guy e Eric Clapton. A influência do blues pode ser ouvida no álbum Continuum (2006), com o qual ganhou o Grammy de melhor álbum e melhor performance pop vocal em 2007. Um problema nas cordas vocais afastou o guitarrista dos palcos por dois anos, entre 2011 e 2013. Na retomada das apresentações, ele se aproximou ainda mais do pop e do country.

The Search for Everything World Tour é a terceira grande turnê mundial de Mayer e, antes de chegar ao Brasil, passou por 55 cidades da Europa e da América do Norte. O que se viu no Allianz Parque, em São Paulo, na quarta-feira passada, foi um John Mayer feliz, dançante e que, principalmente, toca muito — comprovando que Eric Clapton estava correto quando o classificou, tempos atrás, de “guitarrista master”.

Dividido em quatro capítulos, o show com duas horas de duração contempla músicas do seu sétimo álbum, lançado em abril e que dá nome à turnê, mescladas com os principais hits da carreira do americano. A divisão da apresentação em blocos, segundo o músico, segue a tendência de consumo fragmentado de entretenimento que faz com que as pessoas consigam “digerir parte por parte” do espetáculo. Em São Paulo, passava das 21h quando John subiu ao palco para dar a largada na maratona em solo brasileiro — depois da capital gaúcha, ele ainda tocará no Rio de Janeiro, na sexta-feira (27).

Helpless, música do último disco, foi a escolhida para a abertura. Na sequência, emendou Moving On and Getting Over, Something Like Olivia, Changing e Why Georgia — num medley com No Such Thing. No pequeno intervalo entre a primeira e a segunda canção, a plateia, com balões em punho, homenageou o cantor com um Parabéns pra Você, lembrando o seu aniversário de 40 anos, celebrado no dia 16. Ao finalizar Moving On, John largou o primeiro “obrigado” dos muitos ditos naquela noite. Descontraído, arrancou gargalhadas do público ao tentar dar “sarradas no ar” no meio de Queen of California, que abriu a última parte do show.

— Alguém me ensinou isso — justificou antes de executar a coreografia com ginga questionável.

Ainda nesse bloco, executou In The Blood e Slow Dancing in a Burning Room. Empolgado com a energia vinda das 35 mil pessoas presentes no estádio, retribui o carinho em Who Says, que menciona algumas cidades norte-americanas. Nos versos adaptados, mencionou São Paulo e completou:

— Gostaria de voltar para cá pelo resto da minha vida.

Depois disso, o cantor surgiu com um violão e uma gaita de boca posicionada. No mesmo instante, surgiram os primeiros “ô ô ô”, em referência à música seguinte, Dear Marie. Antes dos primeiros versos, dedilhando o violão, John discursou:

— Cuide com o que você deseja que acabe. Querer que algo termine é desejar menos tempo. Antes que você se dê conta, terá 40 anos e isso será lindo. Mas, desse ponto em diante, as memórias e o futuro assumem uma vida completamente diferente.

No bis, para finalizar o show — que ainda contou com um capítulo acústico e outro do John Mayer Trio, composto pelo baixista Pino Palladino e o baterista Steve Jordan, além do guitarrista —, John não decepcionou. Tocou Waiting On The World to Change e Gravity, ambas do álbum Continuum. Com participação empolgada em toda a apresentação, a plateia fez sua parte também na última canção: as lanternas dos celulares foram erguidas, iluminando o Allianz Parque, acompanhando os versos que pedem “just keep me where the light is” (“apenas mantenha-me onde há luz”, em tradução livre).

Possível setlist em POA

Capítulo 1: full band

Love on the Weekend

Helpless-Rosie

Why Georgia

Capítulo 2: acoustic

Emoji of a Wave

Your Body Is a Wonderland

Free Fallin

Capítulo 3: the trio

Good Love Is on The Way

Who Did You Think I Was

Vultures

Capítulo 4: full band

Queen of California

Something Like Olivia

Moving on and Getting Over

Slow Dancing in a Burning Room

Dear Marie

BIS