Por cerca de um hora, na manhã desta segunda-feira (4), dezenas de crianças pausaram a agitação tipicamente infantil para ouvir atentas as histórias fantásticas de Cláudio Levitan. Sentados no Teatro Carlos Urbim, espaço montado na Praça da Alfândega para a 70ª Feira do Livro de Porto Alegre, os pequenos leitores foram apresentados a alguns dos principais enredos e personagens do autor.