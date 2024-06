Entre os escritores mais celebrados de sua geração na França, Muriel Barbery chega a Porto Alegre como segunda convidada do Fronteiras do Pensamento. Sua presença em meio à tragédia climática que desestabilizou o Rio Grande do Sul foi confirmada inclusive para incentivar o setor cultural, impactado pela enchente. Ela subirá ao palco do Teatro Unisinos, em Porto Alegre, às 20h desta quarta-feira (5). Juremir Machado será o mediador do bate-papo após a conferência. Os ingressos para a temporada podem ser adquiridos pelo site do evento.